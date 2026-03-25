-La firma de hipotecas en Extremadura aumenta un 28,8% en enero y el capital prestado se incrementa más de un 23%

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Extremadura ha aumentado un 28,8% en enero respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 6,29% a nivel nacional), hasta sumar un total de 805 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En Extremadura se prestaron 87,9 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en enero, lo que supone un importe medio de 109.148 euros, un 23,3% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 9,8%.
Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.062 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 128,45 millones de euros. De ellas, 70 fueron sobre fincas rústicas y 992 sobre urbanas.
De las 992 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en enero en Extremadura, 805 fueron sobre viviendas; 10 en solares y 177 en otro tipo.
El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 7 y en 28 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 190 hipotecas con cambios en sus condiciones, 155 fueron por novación.
Por contra, se cancelaron 779 préstamos sobre fincas en Extremadura. De ellas 603 correspondieron a viviendas, 44 a fincas rústicas, 113 a otras urbanas y 19 sobre solares.