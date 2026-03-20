Finalizan las actuaciones de revalorización turística del yacimiento de Villasviejas del Tamuja

La Junta de Extremadura ha finalizado las actuaciones de revalorización turística en el yacimiento de Villasviejas del Tamuja, situado en Botija (Cáceres), tras una inversión de 450.000 euros.

La actuación, acometida en el marco de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Botija y dotada con 450.000 euros por parte de la Junta de Extremadura, tiene un doble objetivo, en concreto, garantizar la protección del yacimiento y transformarlo en una experiencia cultural de "calidad".

De este modo lo ha consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes en funciones, Victoria Bazaga, quien durante una visita este jueves al yacimiento ha remarcado el "compromiso" de la Junta con la protección del patrimonio y su puesta en valor como recurso cultural y turístico capaz de generar oportunidades en el medio rural.

En declaraciones a los medios, la consejera ha subrayado que este enclave, uno de los más relevantes de la protohistoria extremeña y con una ocupación que se remonta al siglo V antes de Cristo, representa un legado que hay que conservar y un recurso que debe ser "comprensible, accesible y útil para la sociedad".

En la intervención se ha acometido la restauración y consolidación de estructuras, la musealización de los restos arqueológicos, la recuperación de espacios "clave" y la adaptación del entorno para facilitar la visita, apunta en nota de prensa el Gobierno regional.

Entre las mejoras se incluyen nuevos itinerarios accesibles, zonas de descanso, señalética renovada y herramientas de interpretación que permitan a los visitantes comprender la relevancia histórica del enclave.

Asimismo, se ha intervenido en elementos singulares como el bastión y el sistema defensivo de la muralla, considerados de los más monumentales del conjunto.

La consejera ha incidido en que esta actuación forma parte de la apuesta del Ejecutivo por el patrimonio como recurso turístico.

En este sentido, ha señalado que Villasviejas del Tamuja posee un elevado potencial como recurso turístico por su valor histórico, su integración en el paisaje de dehesa y su proximidad a la ciudad de Cáceres, lo que permitirá atraer visitantes, dinamizar la economía local y contribuir a fijar población en la comarca.

El proyecto se enmarca, además, en un modelo de gestión basado en la sostenibilidad y en la calidad de la experiencia cultural, y es fruto de la colaboración entre la Junta de Extremadura, la comunidad científica -con el respaldo del Instituto de Arqueología de Mérida- y el Ayuntamiento de Botija. Esta cooperación, ha destacado la consejera, garantiza actuaciones "rigurosas" desde el punto de vista científico y alineadas con las necesidades del territorio.

En la visita también han participado los directores generales de Turismo y de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, Óscar Mateos y Adela Rueda, respectivamente; Victorino Mayoral, investigador del Instituto de Arqueología de Mérida; y el alcalde de Botija, Juan Rentero, junto a varios miembros de la corporación local.