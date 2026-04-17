Fexamur celebrará su XIX Concurso Anual de Cocido Extremeño este sábado en Montemolín

La Federación Extremeña de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fexamur-Afammer Extremadura) celebra este sábado, 18 de abril, su IX Concurso Anual de Cocido Extremeño, en la localidad pacense de Montemolín.

El municipio será el escenario de esta nueva edición del concurso tras haberse alzado como ganador en 2025, con lo que se mantiene así la tradición de que la localidad vencedora acoja el encuentro al año siguiente, según destaca Fexamur en nota de prensa.

Un certamen en el que participarán más de 1.400 mujeres procedentes de asociaciones de toda la provincia de Badajoz, y en la que cada grupo elaborará su versión del cocido extremeño, convirtiendo el evento en una "auténtica muestra de la riqueza culinaria y la identidad de nuestros pueblos".

El concurso estará presidido por la presidenta de Fexamur, Cristina Herrera, quien acompañará a las asociaciones participantes en una jornada que "vuelve a poner en valor el papel de las mujeres en la conservación y transmisión de la tradición gastronómica extremeña", señala la federación.

Y es que, además de un concurso, esta cita se ha consolidado como un gran encuentro de convivencia y participación, donde tradición, cultura y territorio se dan la mano, y que se convierte además en "un espacio para compartir, aprender y seguir transmitiendo recetas que forman parte del patrimonio vivo de Extremadura".

El evento pone además en valor productos clave de la tierra como las legumbres, el cerdo ibérico o el aceite de oliva, contribuyendo a reforzar su visibilidad y a dinamizar la economía local.

Finalmente, Fexamur-Afammer Extremadura destacan el esfuerzo de las asociaciones y la implicación de las entidades colaboradoras, e invita a la ciudadanía a sumarse a esta jornada y disfrutar de este evento que "combina gastronomía, tradición y comunidad, y que ya se ha convertido en uno de los grandes referentes de la provincia".