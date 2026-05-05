FEVAL aprueba la planificación para 2027 y elige presidenta, por el sistema de rotación a la alcaldesa de Don Benito, Elisabeth Medina

La Junta Rectora de la Institución Ferial de Extremadura (FEVAL) ha celebrado hoy una nueva Junta Rectora en la que se ha aprobado el calendario de ferias del 2027, se ha analizado el desarrollo de las principales ferias y eventos celebrados este año y se ha renovado la presidencia, que ahora corresponderá, según la rotación establecida, al Ayuntamiento de Don Benito y a su alcaldesa Elizabeth Medina.

El presidente de FEVAL y consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha destacado "el papel estratégico que sigue desempeñando FEVAL como motor de actividad económica, comercial y profesional para Extremadura, con una programación ferial diversa, consolidada y en constante evolución".

Durante la Junta Rectora se ha puesto de manifiesto el intenso calendario de ferias y eventos en este 2026, entre los que destacan citas ya consolidadas como XRace, Potencial Digital, FEVAL Motor, FICON o Celebrarte, que se suman a las ferias ya celebradas en el primer tramo del año, como Agroexpo, FIO, VINAC o Artexanía, y que continúan posicionando a FEVAL como un referente ferial a nivel regional e ibérico.

PROGRAMACIÓN PARA 2027

La programación de 2027 abarca sectores estratégicos para Extremadura. El año se inicia con AGROEXPO (27-30 de enero), seguida de FIO (26-28 de febrero) y VINAC (17-19 de marzo). En primavera se celebrará ARTEXANÍA (30 de abril-3 de mayo), y en junio XRACE Extremadura (12-13 de junio). El calendario se completa con POTENCIAL DIGITAL (19-20 de septiembre) y CELEBRARTE (12-14 de noviembre), configurando una oferta equilibrada de ferias profesionales, congresos y eventos de carácter social y cultural.

Con este Plan Ferial 2027, FEVAL pretende maximizar el impacto económico y territorial de los eventos, reforzar su proyección regional e ibérica y mantener a FEVAL como un espacio de referencia para el encuentro de sectores productivos, profesionales y ciudadanía.