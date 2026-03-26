La Feria del Gurumelo ofrece el fin de semana en Villanueva del Fresno salidas al campo junto a talleres de cocina

La XX Feria Transfronteriza del Gurumelo se celebra del 27 al 29 de marzo en la localidad pacense de Villanueva del Fresno, con un programa de actividades en torno a esta seta endémica del suroeste ibérico que combina las salidas al campo para su recogida y posterior clasificación, con talleres de cocina, ponencias micológicas o catas gastronómicas.

También tendrán lugar visitas guiadas al Museo Micológico o talleres infantiles, dentro de esta celebración declarada Fiesta de Interés Turístico Regional y que presenta entre sus novedades un mayor número de talleres de cocina, la continuidad de los concursos escolares gastronómicos tras el éxito de la pasada edición, la ampliación de la animación de calle y un acto de hermanamiento con la localidad onubense de Paymogo, que también celebra una feria dedicada al gurumelo.

El diputado de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Ricardo Cabezas, ha presentado esta Feria Transfronteriza junto al alcalde de Villanueva del Fresno y vicepresidente tercero de la institución provincial, Ramón Díaz Farias, y la teniente de alcalde, Laura Carranza, y ha destacado que es una de las ferias micológicas más importante del suroeste ibérico, y que cuenta con la participación tanto de los vecinos como de visitantes procedentes de distintos puntos de fuera y dentro de la provincia dado su marcado carácter transfronterizo y rayano.

De igual modo, Cabezas ha destacado que está consolidada en el calendario festivo y turístico de la provincia, y reconocida como Fiesta de Interés Regional, lo que "pone en valor el trabajo, la constancia y la implicación de todo un municipio que ha sabido convertir una tradición ligada al territorio en un auténtico motor de desarrollo", tras lo que ha mostrado el "firme compromiso" de la diputación con este tipo de celebraciones y su apoyo económico a los eventos que ostentan el citado reconocimiento en el territorio provincial.

La feria también supone un ejemplo de cooperación y convivencia entre territorios por ese carácter transfronterizo que comparte con el municipio, de modo que se refuerzan los lazos culturales, sociales y económicos con localidades vecinas poniendo en valor aquello que les une, en este caso la tradición, la gastronomía y el respeto por el entorno natural. Al mismo tiempo, ha señalado que constituye una apuesta por el turismo gastronómico, el producto de temporada y la "autenticidad" nuestra cocina, así como el protagonismo que cobra el Museo Micológico.