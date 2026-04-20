Fempex estará "vigilante" ante "cualquier atentado" contra los derechos humanos que ampare el pacto PP-Vox

La Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex) ha mostrado su desacuerdo con el pacto alcanzado esta semana entre PP y Vox para formar gobierno en Extremadura, de manera que ha asegurado que los ayuntamientos estarán "firmes y vigilantes" ante "cualquier atentado o retroceso contra los derechos humanos que pueda infringirse al amparo del citado pacto".

"Los pueblos y las ciudades extremeños llevamos en nuestro ADN la solidaridad y seguiremos haciendo una política cercana, que mire a los ojos de quienes llaman a nuestra puerta y les prestaremos nuestra ayuda", ha afirmado el presidente de la Fempex, Manuel José González Andrade, a través de un comunicado.

El también alcalde de Olivenza ha asegurado que los alcaldes extremeños continuarán trabajando "sin descanso" para que los municipios sigan siendo "ejemplo de respeto, tolerancia y paz" y que, por tanto, se rechazará "toda medida racista, discriminatoria y xenófoba" hacia cualquier colectivo y, en especial, hacia las personas migrantes.

Como muestra de este compromiso, González Andrade ha resaltado el ofrecimiento que han hecho los ayuntamientos y la propia Fempex al Gobierno central para ayudar en el proceso de regularización de inmigrantes. "Esa es la línea y en ello nos empeñaremos",* ha defendido.

"INJERENCIA" EN LA AUTONOMÍA LOCAL

Por otra parte, y tras analizar el acuerdo, el presidente de la Fempex considera que las alusiones directas que se hacen hacia los ayuntamientos son "un brindis al sol".

Critica que, por un lado, el pacto no haga "ni una sola mención" a problemáticas como la financiación de los consistorios o la autonomía local, mientras que, por el otro, se hable de actuar sobre competencias propias de la administración local como el padrón municipal para "evitar fraudes en los empadronamientos".

Para González Andrade, esto es un "desprecio total", una "injerencia" y una "vulneración" del principio de autonomía local. "Algo que no podemos consentir en un estado democrático", ha sentenciado.

El presidente de la Fempex también ha mostrado su preocupación por la implantación de otras medidas que, a su juicio, supondrán una "debilitación" de los servicios públicos, una "merma" en la protección social de la población, la "quiebra" del estado del bienestar y la "vulneración" de derechos fundamentales.