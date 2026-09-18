Los farmacéuticos extremeños condecorarán a sus compañeros de Ceuta y Melilla por su "compromiso con la convivencia"

El Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Extremadura, (Coexfar) condecorará a los farmacéuticos de Ceuta y Melilla, en reconocimiento a su "compromiso y vocación de servicio", así como a su dedicación profesional y a la labor que desarrollan "en favor de la convivencia, la solidaridad y la cohesión sanitaria y social".

Las distinciones serán entregadas a sus respectivos Colegios Oficiales mediante sendas medallas.

Así lo ha aprobado el comité directivo del Coexfar durante su reunión celebrada en Mérida, en la que se ha acordado distinguir a los profesionales farmacéuticos de ambas ciudades autónomas por la labor que desarrollan en "un contexto marcado por la singularidad geográfica, histórica y social de sus territorios".

Los farmacéuticos extremeños han valorado muy especialmente la capacidad y entrega de sus compañeros ceutíes y melillenses para "prestar atención sanitaria y mantener el compromiso con los ciudadanos ante circunstancias particularmente complejas, como la presión migratoria y las dificultades derivadas de su condición fronteriza", señala Coexfar en nota de prensa.

Según señalan, en esta coyuntura, la farmacia "adquiere una especial relevancia como uno de los servicios sanitarios más próximos a la ciudadanía".

Por todo ello, el Coexfar hará entrega de su máximo galardón a sus compañeros de profesión de ambas ciudades autónomas el próximo 14 de noviembre, en el marco de las actividades previstas con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción, patrona de los farmacéuticos.

El presidente del Consejo Extremeño de Colegios de Farmacéuticos, Cecilio Venegas, ha destacado que esta distinción pretende reconocer "la entrega y abnegación de nuestros colegas de ambas ciudades, que desarrollan su profesión en unas circunstancias singulares y lo hacen con una enorme vocación de servicio y cercanía a los ciudadanos".

Unas distinciones, ha añadido Venegas, que quieren testimoniar el "aprecio, admiración y respeto" de los farmacéuticos extremeños por sus compañeros de ambas ciudades, que "están en situaciones muy difíciles, prestando servicio a toda la ciudadanía y haciendo que el trabajo de los farmacéuticos pueda llegar a toda la población".

Por su parte, el vicepresidente del Coexfar y presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres, Juan José Hernández, ha resaltado que, "una vez más, los farmacéuticos han demostrado su compromiso con la salud y la atención sanitaria de proximidad, manteniendo en todo momento sus establecimientos abiertos, atendiendo en unas condiciones muy complicadas tanto a la población ceutí como a las personas migrantes".

Además, ha garantizado "la dispensación habitual y la continuidad de los tratamientos, a la vez que realizaban pequeñas curas, proporcionando antisépticos, cremas, material de cura y algunos medicamentos", ha señalado Hernández.

Cabe destacar que esta es la tercera edición de estos galardones, que se entregaron en primer lugar en 2010, a quien durante más de dos décadas fue presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Pedro Capilla, y al entonces presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, mientras que el año pasado, se entregó su medalla a Pedro Antonio Claros, quien fuera presidente de este órgano y, durante veintidós años, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Cáceres.