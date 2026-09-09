Una familia de Guinea Ecuatorial llega a Siruela este miércoles con el programa de repoblación rural de Fundación Madrina

Fundación Madrina realiza este miércoles, 9 de septiembre, el traslado de una madre y sus siete hijos, de entre 1 y 18 años, procedentes de Guinea Ecuatorial, hasta una vivienda en Siruela (Badajoz).

El realojo se enmarca en Pueblos Madrina, el programa de repoblación rural de la entidad que en las últimas semanas ha llevado a otra familia, procedente de Colombia, a instalarse en San Muñoz (Salamanca), donde ya disfruta de una vida distinta a la que llevaba "hacinada" en Madrid.

El Equipo de Fundación Madrina, con la participación de su presidente, Conrado Giménez, acompañará a la familia durante todo el traslado, que parte desde Madrid a las 9,00 horas.

Pueblos Madrina es el programa de repoblación rural de Fundación Madrina, en marcha desde hace casi dos décadas, que traslada a familias vulnerables con menores desde grandes ciudades hasta pueblos despoblados de España. La iniciativa ha realojado ya a más de 350 familias y en torno a 1.100 niños en municipios de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura, con un índice de permanencia superior al 95 %.

El programa cuenta con el reconocimiento del Parlamento Europeo y combina la vivienda con acompañamiento social, alimentario y de búsqueda de empleo para cada familia realojada.