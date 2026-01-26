Fallece un niño de 10 años por atragantamiento en Puebla de la Reina

Un niño de 10 años fallecía ayer domingo en la localidad pacense de Puebla de la Reina a consecuencia de un atragantamiento, según informaba la Guardia Civil.

El aviso de emergencia se dio en torno a las 10:30 horas e inmediatamente se movilizaron efectivos sanitarios y del instituto armado. Ya en el domicilio, el equipo médico realizó las maniobras oportunas para intentar salvar la vida del pequeño que había sufrido un atragantamiento, lo que, pese a los esfuerzos realizados, no fue posible y finalmente ha fallecido.

El trágico suceso ha causado conmoción en esta pequeña localidad que no llega a 700 habitantes y la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, mostró su pesar a través de su perfil en una red social.