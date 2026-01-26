SUCESOS

Fallece un niño de 10 años por atragantamiento en Puebla de la Reina

Tras el aviso se realizaron las maniobras para tratar de reanimar al menor, no siendo posible, finalmente, salvar su vida.

Redacción

Extremadura |

Fallece un niño de 10 años por atragantamiento en Puebla de la Reina
Fallece un niño de 10 años por atragantamiento en Puebla de la Reina | CC

Un niño de 10 años fallecía ayer domingo en la localidad pacense de Puebla de la Reina a consecuencia de un atragantamiento, según informaba la Guardia Civil.

El aviso de emergencia se dio en torno a las 10:30 horas e inmediatamente se movilizaron efectivos sanitarios y del instituto armado. Ya en el domicilio, el equipo médico realizó las maniobras oportunas para intentar salvar la vida del pequeño que había sufrido un atragantamiento, lo que, pese a los esfuerzos realizados, no fue posible y finalmente ha fallecido.

El trágico suceso ha causado conmoción en esta pequeña localidad que no llega a 700 habitantes y la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, mostró su pesar a través de su perfil en una red social.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer