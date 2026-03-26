Los extremeños deben destinar más del 28% de su salario bruto mensual al pago de alquiler de vivienda

Los ciudadanos en Badajoz capital deben destinar el 28,73 por ciento de su salario bruto mensual al pago del alquiler de vivienda, y los de Cáceres capital el 28,43 por ciento, según datos de pisos.com.

Mientras, el conjunto de los españoles deben destinar el 51,38% de su salario bruto mensual al pago del alquiler de una vivienda de 90 metros cuadrados, dado que el salario bruto medio nacional fue de 2.531,04 euros al mes en 2025 y la renta de alquiler se situó en 1.300,5 euros mensuales, un porcentaje que supera el 100% en ciudades como Madrid y Barcelona, según datos de Pisos.com.