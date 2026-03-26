VIVIENDA

Los extremeños deben destinar más del 28% de su salario bruto mensual al pago de alquiler de vivienda

Mientras, el conjunto de los españoles deben destinar el 51,38% de su salario bruto mensual al pago del alquiler de una vivienda de 90 metros cuadrados.

Redacción

Extremadura |

Venta y alquiler de viviendas
Venta y alquiler de viviendas | Agencias

Los ciudadanos en Badajoz capital deben destinar el 28,73 por ciento de su salario bruto mensual al pago del alquiler de vivienda, y los de Cáceres capital el 28,43 por ciento, según datos de pisos.com.

Mientras, el conjunto de los españoles deben destinar el 51,38% de su salario bruto mensual al pago del alquiler de una vivienda de 90 metros cuadrados, dado que el salario bruto medio nacional fue de 2.531,04 euros al mes en 2025 y la renta de alquiler se situó en 1.300,5 euros mensuales, un porcentaje que supera el 100% en ciudades como Madrid y Barcelona, según datos de Pisos.com.

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