El PP extremeño se opone a “una forma de gobernar totalmente corrupta” como es la de Sánchez

Una amplia delegación del Partido Popular de Extremadura, encabezada por el Secretario General, Abel Bautista, ha estado presente este domingo en Madrid en la concentración ‘Mafia o democracia’ para “oponerse a una forma de gobernar totalmente corrupta”.

Alrededor de 80.000 personas se han concentrado en el Templo de Debod de Madrid porque el sanchismo no es un error puntual o un tropiezo, no son dos o tres personas, es su sistema, su mecanismo, su forma

de llegar y su forma de estar en el poder. “No se trata de casos aislados, se trata de que el sanchismo ya ha entrado en la cárcel”, ha manifestado Bautista.

Los escándalos de corrupción cercan al Gobierno: al propio presidente, a su entorno personal más inmediato y a su partido. En Extremadura, estamos siendo testigos de esta corrupción del partido socialista, con el caso que involucra al hermano de Pedro Sánchez y al secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.

El Secretario General del PP de Extremadura ha asegurado que “hoy nos unimos a miles de ciudadanos, que con independencia de las siglas, estamos juntos bajo una misma bandera que es la de la decencia porque creemos que se puede estar en política de una manera transparente y honesta para servir al ciudadano y no para servirse a uno mismo”.