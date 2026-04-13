El extremeño Guillermo Gracia, 27 veces campeón del mundo de natación adaptada, recibe este lunes el Premio Picota de Jerte

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte entrega este lunes, 13 de abril, el premio a la Excelencia Picota del Jerte 2026 al campeón mundial de natación adaptada Guillermo Gracia, como reconocimiento a su extenso palmarés y a su personalidad auténtica, cualidades que comparte con este producto del norte de Extremadura.

La entrega se realizará a las 12,30 horas, en el XXIX Salón Gourmets, que se celebra en Madrid. El galardón será otorgado por la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura en funciones, Mercedes Morán, en el stand de la comunidad autónoma.

Se trata del XVI Premio Excelencia a la Picota, que en ocasiones anteriores recayó sobre perfiles como Mario Vaquerizo; el atleta y oro olímpico, Álvaro Martín; los cocineros Toño Pérez y Sergi Arola; los periodistas Pepa Bueno, Pepa Fernández, Juan Ramón Lucas, Raquel Sánchez Silva, Ana Rosa Quintana, Jorge Javier Vázquez, Roberto Brasero y Jacob Petrus; la actriz y directora Blanca Portillo, o los cantantes Robe Iniesta y Soraya Arnelas.

El Premio Picota del Jerte es un galardón que reconoce la labor de todos aquellos profesionales de diferentes ámbitos que destacan por su trabajo, su excelencia y por difundir la calidad del producto.

PALMARÉS

Con solo 22 años, Guillermo Gracia es 27 veces campeón del mundo y 10 veces plusmarquista mundial de natación adaptada. Además, el nadador cacereño, que tiene síndrome de Down, compite esta misma semana en el Campeonato de España de Natación FEDDI 2026, en la que es su décima participación.

Gracia destaca que su "capacidad es mayor que su discapacidad" y narra que entró por primera vez en una piscina a los tres meses por recomendación médica y desde entonces no ha parado de nadar. Su palmarés, su disciplina y su dedicación le han convertido en un referente y en una figura clave para inspirar y romper barreras.

Cabe recordar que el Consejo Regulador de Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte es una entidad que trabaja para promocionar y certificar el origen y la calidad de los productos protegidos.