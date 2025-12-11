VIVIENDA

La extremeña Leire Iglesias nombrada presidenta de Casa 47, empresa pública de vivienda

El Gobierno pretende lanzar próximamente una oferta pública de compra de 100 millones de euros para elevar el parque público de vivienda en España y anunció que los contratos que firme esta entidad podrán ser de hasta 75 años.

La extremeña Leire Iglesias, directora general de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) desde diciembre de 2023, pasa a ser presidenta de Casa 47, la nueva empresa pública de vivienda, tras el nombramiento por el Consejo de Ministros.

Consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda así como de Cultura e Igualdad en la Junta de Extremadura, Iglesias también ha sido diputada en el Congreso en la X legislatura y secretaria general adjunta de la OIJ (2001-2009), organismo internacional que promueve la cooperación iberoamericana, además directora general del INJUVE (2004 -2008).

Procedente del movimiento asociativo, también fue concejala en el Ayuntamiento de Cáceres y directora general de Juventud de la Junta de Extremadura, recoge la referencia del Consejo de Ministros de esta semana.

A través de esta nueva compañía, cuyo nombre hace alusión al artículo 47 de la Constitución, que recoge el derecho a una vivienda digna, el Gobierno pretende lanzar próximamente una oferta pública de compra de 100 millones de euros para elevar el parque público de vivienda en España y anunció que los contratos que firme esta entidad podrán ser de hasta 75 años

