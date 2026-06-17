La extremeña Francisca García-Moreno liderará el principal programa internacional de formación en cirugía del trauma

La doctora extremeña Francisca García-Moreno, directora de los cursos Definitive Surgical Trauma Care (DSTC) de la Asociación Española de Cirugía y referente en el ámbito de la cirugía del trauma, ha sido nombrada DSTC Chair Elect y se convertirá en la primera especialista española en asumir la máxima responsabilidad de este programa internacional, presente en más de 30 países y responsable de la coordinación de más de 50 cursos anuales de formación avanzada en cirugía del trauma

Actualmente es jefa de Sección de Cirugía de Urgencias del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital La Paz.

La designación tuvo lugar durante la International Surgical Week celebrada el pasado mes de abril.

Tras este nombramiento, la especialista asumirá la presidencia del comité internacional del programa en el periodo 2028-2030, convirtiéndose en la primera cirujana española que accede a la máxima responsabilidad de esta iniciativa desde su creación hace casi tres décadas, informa en nota de prensa la Asociación Española de Cirugía.

El programa DSTC, impulsado por la International Association for Trauma Surgery and Intensive Care (IATSIC), constituye uno de los principales estándares internacionales para la formación avanzada de cirujanos en la atención al paciente traumatizado grave. Actualmente, más de 30 países participan activamente en esta red formativa, que desarrolla más de 50 cursos anuales destinados a mejorar la capacitación de los profesionales responsables del abordaje quirúrgico del trauma.

Este nombramiento supone un "importante reconocimiento" al "prestigio" alcanzado por la cirugía española en el ámbito internacional y al "compromiso" de sus profesionales con la formación, la excelencia asistencial y el desarrollo continuo del conocimiento quirúrgico.

"El nombramiento de la doctora Francisca García-Moreno supone un motivo de orgullo para toda la cirugía española y un reconocimiento al nivel científico, docente y asistencial de nuestros profesionales", afirma el presidente de la Asociación Española de Cirugía (AEC), el doctor Salvador Navarro.

"Que una representante de la cirugía española asuma por primera vez la máxima responsabilidad del programa DSTC demuestra el prestigio que nuestros especialistas han alcanzado en los principales foros internacionales y refuerza la posición de liderazgo de la cirugía española en el ámbito de la formación y la innovación quirúrgica", asegura Navarro.