El VI Extremareggae Music Festival ofrecerá música, cine o talleres el 30 de mayo en Puebla de la Calzada

El VI Extremareggae Music Festival ofrecerá contará conconciertos, cine, talleres o actividades paralelas el próximo 30 de mayo en el recinto ferial de la localidad pacense de Puebla de la Calzada, con entrada gratuita.

Se trata de la primera edición que el certamen celebra en Puebla de la Calzada, y que más allá de disfrutar la música reggae, busca el objetivo de "la cultura accesible, la educación y la participación ciudadana".

Así, el Escenario Principal contará con actuaciones de bandas y artistas nacionales e internacionales, mientras que el 'Mystic Stage', en homenaje a Likle Mystic, padrino del festival, estará dedicado a sesiones y actuaciones de artistas nacionales, para fomentar la cultura sound system.

Durante todo el día, los asistentes podrán disfrutar de charlas, talleres y actividades culturales, así como del Área Rastafari, para diálogo y convivencia con la comunidad rastafari, y de la zona de artesanos y asociaciones locales, según informa la organización del certamen en nota de prensa.

El director del festival, Javier Pulpo, ha destacado que será "una jornada para todo tipo de público, ideal para pasar en familia, y que cada año atrae a más personas que no conocen el reggae".

CONCURSO DE BANDAS EXTREMAREGGAE

Además, una de las novedades de 2026 es el lanzamiento del primer Concurso de Bandas Extremareggae, que busca "impulsar el talento emergente y dar visibilidad a nuevos proyectos musicales dentro de la escena nacional", y en el que un jurado especializado será el encargado de dirimir y anunciar el 24 de febrero.

El premio consistirá en la participación en el festival y la promoción de su trabajo ante miles de personas, señala.

DOCUMENTALES

Entre las actividades paralelas destaca un ciclo de proyecciones de documentales hispano-jamaicanas, que tendrá lugar en la Casa de la Cultura de Puebla de la Calzada.

El ciclo comenzará el 8 de mayo con 'Hit Me With Music', que narra la historia de cómo tras la muerte de Bob Marley, el reggae evolucionó hacia el dancehall, un estilo más veloz y urbano, con DJs que combinan canto y rap y letras de fuerte carga social.

La programación continúa el día 22 del mismo mes con 'Why Do Jamaicans Run So Fast', una producción centrada en el fenómeno del atletismo jamaicano que analiza las claves culturales, educativas y sociales que explican su éxito internacional, con Usain Bolt como figura de referencia.

Esta proyección se articula en una doble sesión, una de carácter educativo dirigida a alumnado de institutos y otra abierta al público general.

Destaca la organización que las actividades paralelas de Extremareggae se enmarcan en "una filosofía de democratización del acceso a la cultura", por lo que gracias a la colaboración entre entidades públicas y privadas, todas las propuestas culturales mantienen su carácter gratuito.