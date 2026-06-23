Extremadura tardó en abril una media de 23,1 días en pagar a proveedores, por encima de la media nacional y por debajo del plazo legal

El Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) de Extremadura ha ascendido en abril a 23,17 días, por debajo de los 30 días de plazo máximo establecido en la normativa.

Además, la ratio de operaciones pagadas se ha situado en Extremadura en 18,85 días y la de operaciones pendientes de pago en 32,59 días, según ha informado este lunes el Ministerio de Hacienda.

El Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) correspondiente al mes de abril de 2026 ha alcanzado un plazo de 22,59 días en el conjunto nacional.