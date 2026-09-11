Extremadura tarda 21 días en pagar a sus proveedores durante junio, por debajo de la media nacional

Extremadura se sitúa en el grupo de comunidades autónomas que pagan a sus proveedores por debajo de la media nacional, con 21,03 días, casi un día y medio menos.

Baleares (46,09 días), Región de Murcia (31,83 días) y Castilla y León (30,82 días) fueron las tres únicas comunidades autónomas que tardaron más de 30 días en pagar a sus proveedores durante el mes de junio, aunque el periodo medio de pago de todas las regiones ha descendido 0,74 días, hasta los 23,43 días.

Según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Hacienda, el Período Medio de Pago a Proveedores (PMP) ha descendido en junio de 2026 en todas las Administraciones Públicas (Administración Central, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y Fondos de la Seguridad Social).

Además del descenso en el PMP de las comunidades autónomas, el plazo de pago de la Administración Central se ha cifrado en el sexto mes del año en 20,55 días, lo que supone un descenso de 0,30 días, mientras que el PMP Global relativo al Subsector de Corporaciones Locales del segundo trimestre de 2026 alcanza los 26,29 días, 1,37 días menos que en el mismo trimestre del año anterior.

Por su parte, el PMP registrado en los Fondos de la Seguridad Social se ha cifrado en 8,95 días en junio, lo que supone una disminución de 1,54 días en relación con el mes anterior.