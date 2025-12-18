Extremadura supone el 5% del Valor Añadido Bruto del sector agrario en España

Alrededor del 5 por ciento del Valor Añadido Bruto (VAB) del sector agrario en España corresponde a Extremadura, donde el sector ha crecido más de un 15 por ciento con relación a 2023.

Asimismo, el sector agrario tiene un peso en su estructura productiva superior al promedio nacional (en torno al 2,5% en España) y representa casi el 8 por ciento del VAB regional, el segundo porcentaje más elevado del conjunto nacional.

Así se recoge en el informe 'El Sector Agrario y la Industria Alimentaria en España: Principales rasgos y análisis regional en 2024', publicado este miércoles por Unicaja, que señala que Extremadura comunidad contaba con alrededor de 38.800 ocupados en el sector agrario en el promedio de 2024, lo que supone en torno al 5 por ciento del total nacional y algo más del 9 por ciento del empleo regional, un porcentaje que duplica la media española (3,5%).

Con relación a 2023, el empleo en el sector ha crecido un 1,5 por ciento en Extremadura, frente al descenso del 2 por ciento registrado en España, según estos datos.

Además, Extremadura cuenta con casi un millón de hectáreas de cultivo, que representan alrededor del 6 por ciento de la superficie total nacional, siendo la quinta comunidad por superficie de cultivo, entre las que destaca la superficie dedicada a olivar, que supone casi un 31 por ciento del total de hectáreas cultivadas en la región y alrededor de un 11% de la superficie total en España, así como la de cereales (en torno al 23% de la superficie regional).

La región extremeña concentra también casi el 9 por ciento de la superficie de viñedo en España, según este informe, que destaca además que Extremadura es la principal productora de tomate, con la mitad de la producción nacional, y es la segunda comunidad productora de vino, de la que concentra alrededor del 8,5 por ciento de la producción nacional.

También es la segunda productora de aceituna de aderezo (20,5% del total nacional) y la tercera de maíz (8,9%) y aceite de oliva (6,1%).

EXTREMADURA LIDERA EN OVINO

Respecto a la ganadería, Extremadura es la primera comunidad por número de cabezas de ovino, con una cuarta parte del total nacional, la tercera por número de efectivos de ganado bovino (13,2% del total nacional) y la quinta por número de cabezas de caprino (9,4%).

En cuanto a los principales productos de origen animal, la región extremeña es la principal productora de lana y la tercera productora de miel.

Destaca este informe además que los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación muestran que la renta agraria de Extremadura representa casi el 6 por ciento de la renta española, y destaca además que en la región, la producción animal tiene un peso superior al promedio nacional, representando alrededor del 44,5 por ciento del valor de la producción agraria.

Cabe destacar que en cuanto a la producción vegetal y animal, la región concentra alrededor de un 5 por ciento del valor de la producción agraria española. mientras que la producción vegetal supone también en torno al 5 por ciento del valor de la producción en España, así como alrededor del 53 por ciento de la producción agraria regional.

Extremadura cuenta además con una elevada especialización en hortalizas, que suponen algo más del 30 por ciento del valor de la producción vegetal regional, así como en frutas (en torno a un 25%), cereales y aceite de oliva (más del 10% de la producción regional en cada caso).

También destaca la aportación de la región al valor de la producción de vino y plantas industriales en España, con alrededor del 7 por ciento del total naciona, mientras que el valor de la producción animal de Extremadura representa alrededor del 6 por ciento del total nacional.

La carne y ganado porcino suponen algo más del 35 por ciento del valor de la producción ganadera regional, destacando también la aportación de la carne y ganado bovino (alrededor de un 30% del total regional) y del ganado ovino y caprino (en torno a un 16%).

De acuerdo a estos datos, Extremadura es la primera comunidad por valor de producción de ovino y caprino, con casi una quinta parte del total nacional.

Así, el sector agrario y la industria alimentaria generan en conjunto en torno al 11 por ciento del valor añadido generado por la economía regional y el 13 por ciento del empleo, unos porcentajes que duplican el promedio nacional.