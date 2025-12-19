-Extremadura se sitúa entre las regiones donde el 'Gordo' de Navidad permite comprar una vivienda tipo

El 'Gordo' de Navidad permite comprar una vivienda tipo en todas las comunidades autónomas excepto Madrid y Baleares, según se desprende del análisis del portal inmobiliario pisos.com, que señala que dicho premio brinda la posibilidad de adquirir una vivienda en la gran mayoría del territorio nacional, aunque con diferencias significativas según la ubicación.

Así, Extremadura es la región con el precio más barato para una vivienda tipo de 90 metros cuadrados, situado en 83.557 euros.

De igual modo, Cáceres (82.374 euros) y Badajoz (84.293 euros) se sitúan entre las provincias donde más rinde el Gordo de Navidad para comprar una vivienda tipo.

Con ello, partiendo de la base de que un décimo de la lotería navideña tiene un valor bruto de 400.000 euros y deja al ganador con 328.000 euros netos tras impuestos, el portavoz y director de estudios de la firma, Ferran Font, ha explicado que "es habitual" que los premiados se planteen adquirir una vivienda, pero hay diferencias "abismales" dependiendo del lugar.

"Mientras en algunas provincias el premio permite ahorrar más de 200.000 euros incluso después de la compra de un inmueble, en otras ni siquiera alcanza para un piso de 90 metros cuadrados", ha añadido.