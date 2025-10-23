Extremadura se sitúa en agosto como la segunda región que menos tarda en pagar a los proveedores por debajo de los 17 días

El Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) se ha situado en Extremadura en agosto en 16,99 días, el segundo indicador más bajo por comunidades autónomas.

Así, el Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) de las comunidades autónomas se ha situado en agosto en 30,45 días, y la Región de Murcia (72,07 días) sigue liderando las regiones que superaron el plazo máximo establecido en la normativa, que son 30 días, seguido de las Islas Baleares (38,55 días), Comunitat Valenciana (35,06 días), Asturias (34,03 días) y Cantabria (33,39).

En el otro lado, Galicia (12,88 días) ha sido la autonomía que menos ha tardado, seguida de Extremadura (16,99 días), Canarias (18,67 días), Andalucía (20,70 días), Castilla-La Mancha (21,64 días), Aragón (22,57 días), La Rioja (25,17 días), Comunidad de Madrid (25,91 días) y País Vasco (27,01 días), según ha informado este miércoles el Ministerio de Hacienda.

Por encima de los 30 días se han situado, además de las mencionadas, Castilla y León, (31,39) Navarra (31,42) y Cataluña (32,31). En el caso de las autonomías, la cifra media de 30,45 días supone un aumento de 3,93 días respecto al mes anterior.