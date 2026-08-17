Extremadura sigue como la región con mejor percepción turística de España en el segundo trimestre de 2026

Extremadura continúa siendo la comunidad autónoma con mejor percepción turística de España, según los datos del Barómetro de Percepción Turística elaborado por la consultora Llorente y Cuenca (LLYC) correspondientes al segundo trimestre de 2026.

El estudio sitúa a la región con una valoración de 7,7 puntos sobre 10, medio punto más que en el mismo periodo del año anterior y por encima de la media nacional del sector, que se sitúa en 5,4 puntos, según ha destacado la Junta de Extremadura en un comunicado.

La región extremeña lidera el ranking nacional por delante de Aragón y Asturias, ambas con 7,5 puntos, y Murcia y Navarra, con 7,2 puntos.

Entre las comunidades que obtienen una valoración positiva figuran también Castilla-La Mancha (6,9), Cantabria (6,8), La Rioja (6,7), Castilla y León (6,6), Galicia (6,2), Madrid (5,6), Canarias (5,2), País Vasco (5,1) y Baleares (5).

Sin embargo, obtienen una valoración negativa la Comunidad Valenciana (4,9), Cataluña (4,3) y Andalucía (4,1), condicionada por factores como la masificación turística, el acceso a la vivienda, los problemas de seguridad o las infraestructuras.

ATRACTIVOS EXTREMEÑOS

El análisis destaca especialmente la valoración positiva que reciben el patrimonio histórico y cultural extremeño, así como sus espacios naturales, dos de los principales activos de la oferta turística regional.

La Semana Santa concentró buena parte de las referencias positivas vinculadas al turismo en Extremadura durante el segundo trimestre. El informe destaca especialmente la celebración de la Semana Santa de Badajoz y su condición de Fiesta de Interés Turístico Internacional, y la de Plasencia, que este año estrenó la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Asimismo, 'Los Palomos', Fiesta de Interés Turístico de Extremadura, figura entre los eventos con mayor capacidad de atracción turística y de dinamización económica en la ciudad de Badajoz. La conversación generada lo presenta como fiesta de la diversidad, símbolo LGTBI de Extremadura y cita ya consolidada tras quince años de trayectoria.

El turismo de naturaleza y rural también tuvieron una presencia muy destacada en la conversación digital analizada por el barómetro. Entre los temas más mencionados figuran la elevada ocupación de los alojamientos rurales, las actividades relacionadas con la observación de aves, las playas con Bandera Azul y la promoción de rutas ligadas a cascadas y paisajes naturales.

La gastronomía extremeña fue otro de los aspectos más visibles durante el trimestre. El informe hace referencia a iniciativas y eventos como el Certamen Regional de Gastronomía, la edición de octubre de la Feria Espiga, la presencia en Salón Gourmets o la Feria Nacional del Queso de Trujillo.

El estudio también recoge que se generó una intensa actividad relacionada con la promoción turística e inversiones de apoyo al destino. Entre ellas iniciativas organizadas por la Dirección General de Turismo como las campañas con creadores de contenido enfocadas en el sur de Badajoz, acciones en Oporto o el viaje de familiarización de turoperadores suizos de golf, entre otras actuaciones.

Entre los aspectos menos favorables detectados por el análisis figuran las referencias al alquiler turístico, aunque con una incidencia muy inferior a la registrada en otros destinos con mayor presión turística, así como algunas cuestiones relacionadas con servicios urbanos que afectaron a la experiencia de determinados visitantes.

El Barómetro de Percepción Turística de LLYC analiza la conversación digital generada en redes sociales, medios de comunicación y foros especializados para evaluar la imagen turística de las comunidades autónomas, identificar las principales temáticas de interés y conocer la evolución de la percepción de los distintos destinos españoles.