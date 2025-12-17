Extremadura registra el tercer mayor incremento del precio de la vivienda en alquiler en noviembre

El precio medio de la vivienda en alquiler ha subido un 9,9 por ciento en noviembre en Extremadura en tasa interanual, lo que supone el tercer mayor incremento por comunidades autónomas.

Así, en dicho periodo los mayores repuntes se han registrado en Castilla-La Mancha (+13,8 por ciento), Cataluña (+13,1 por ciento), y Extremadura (+9,9 por ciento).

En todo caso, Extremadura es la región con el precio más asequible para alquiler una vivienda en España, con 7,36 euros/metro cuadrado, según datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.