Extremadura registra en marzo la mayor caída interanual del país en el precio de la vivienda usada

La vivienda de segunda mano ha registrado un precio medio de 846 euros por metro cuadrado en el pasado mes de marzo en Extremadura, lo que supone un ascenso del 0,42 por ciento frente a diciembre de 2025.

Asimismo, en términos interanuales el precio de la vivienda de segunda mano en la comunidad extremeña ha registrado el mayor ajuste, un -9,59 por ciento. Mientras, mensualmente, ha aumentado un 0,15 por ciento, según el informe trimestral de precios de pisos.com.

De este modo, Extremadura ha sido la autonomía más barata del país, seguida por Castilla-La Mancha (958 euros/metro cuadrado).

En cuanto a la vivienda de segunda mano en España, en marzo ha registrado un precio medio de 2.436 euros por metro cuadrado, lo que arroja una subida trimestral del 0,39 por ciento. De un año a otro, la subida ha sido del 3,44 por ciento, y el incremento mensual ha sido de un contenido 0,04 por ciento.

Asimismo, trimestralmente, la provincia de Badajoz (1,04 por ciento) ha sido la tercera que más ha repuntado de España, mientras que Cáceres (-0,61 por ciento) ha sido la que más ha descendido a nivel nacional.

Interanualmente, el precio en ambas provincias ha decrecido. Así, Badajoz ha acumulado un ajuste de -6,26 por ciento. Por su parte, Cáceres (-13,94 por ciento) ha sido la quinta que más ha decredido de España.

En cuestión de precios, Cáceres (831 euros/metro cuadrado) ha sido la quinta provincia más barata de España, mientras que Badajoz (855 euros/metro cuadrado) ha sido la sexta.