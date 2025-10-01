Extremadura registra en julio el tercer periodo medio de pago a proveedores más bajo del país, con 18,22 días

El periodo medio de pago a proveedores se sitúa en Extremadura en 18,22 días en julio, entre los indicadores más bajos del país, y muy por debajo de la media nacional (26,52 días), según los datos publicados este martes por el Ministerio de Hacienda.

Por autonomías, Región de Murcia (68,17 días), Islas Baleares (32,28 días) y Comunidad Valenciana (31,60 días) son las que mayor periodo medio de pago a proveedores tuvieron en julio. Por contra, Galicia (14,41 días), Andalucía (16,03 días) y Extremadura (18,22 días) son las que menos tiempo se han demorado.