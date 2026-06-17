Extremadura registra una deuda pública de 5.409 millones de euros en el primer trimestre, el 19% del PIB

La deuda pública en la Comunidad Autónoma de Extremadura se ha situado en los 5.409 millones de euros en el primer trimestre del año 2026, el 19% del Producto Interior Bruto (PIB), por lo que se sitúa ligeramente por debajo de la media nacional, según los datos publicados este martes por el Banco de España.

En concreto, en el primer trimestre la deuda de las Comunidades Autónomas fue de 346.910 millones de euros (20,3% del PIB), con un crecimiento interanual del 2,6%. En el caso de Extremadura, ha subido medio punto respecto al trimestre anterior (18,5%), y 3,5 en comparación con el mismo periodo de hace un año, cuando se situaba en el 15,5%.

Cinco comunidades mantuvieron su ratio de deuda sobre el PIB por debajo del umbral del 13%, valor de referencia establecido en la Ley de Estabilidad: Navarra (8,6%), Canarias (10,5%), País Vasco (11,4%), Madrid (12%) y Asturias (12%).

Por el contrario, las comunidades con mayores niveles relativos de deuda fueron la Comunidad Valenciana, que continúa liderando con una ratio del 40,4%, seguida de la Región de Murcia (31,1%), Cataluña (27,8%) y Castilla-La Mancha (27,6%).