Extremadura recorta un 8% el número de procedimientos concursales de empresas desde enero, con un total de 48

Extremadura ha registrado 48 procedimientos concursales en Extremadura en los ocho primeros meses de 2026, lo que supone un descenso del 8 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, superior al 5 % de la media nacional, según un estudio de Informa D&B.

Por su parte, se han contabilizado 244 disoluciones, cifra muy similar respecto a 2025, frente a un incremento del 12 por ciento en el conjunto nacional.

Los datos de concursos en la comunidad extremeña se reducen un 2 % hasta 41, peor comportamiento que el recorte del 4% general. En Extremadura se localizan además tres planes de reestructuración desde enero, mismo dato que el año anterior, y cuatro procedimientos especiales para microempresas, sumaba siete el mismo periodo de 2025.