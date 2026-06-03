Extremadura recibirá las mayores entregas a cuenta de su historia este año, que alcanzarán 4.470 millones, un 6,8% más que en 2025

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del Ministerio de Hacienda, un Real Decreto-ley para actualizar las entregas a cuenta correspondientes a 2026 que reciben del sistema de financiación las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y

Melilla. Las autonomías percibirán 157.731 millones para el presente ejercicio, un 7% más que en 2025. Representan 10.319 millones adicionales. Nunca las comunidades habían recibido tantos recursos, lo que refleja el compromiso del Gobierno con las autonomías y con el Estado de bienestar.

Incluyendo la liquidación de 2024, que se abona este año, la financiación total de las Comunidades Autónomas se incrementará hasta alcanzar la cifra inédita de 170.300 millones, un 7,7% más que en 2025.

En el caso de Extremadura, sus entregas a cuenta crecerán hasta los 4.470 millones, un 6,8% más que en 2025. Y si se suma la cifra estimada de liquidación correspondiente al año 2024, los recursos del sistema de financiación de la CCAA para este 2026 alcanzan los 4.693 millones, un 6,6% más que el pasado año. Un incremento notable de recursos que evidencia las garantías que ofrece el Estado a los gobiernos autonómicos, dotándoles con recursos extra para que financien con mayor facilidad la sanidad, la educación o los servicios sociales que prestan a la ciudadanía.