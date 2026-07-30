Extremadura recibirá en 2027 las mayores entregas a cuenta de su historia con 4.819 millones de euros, un 7,8% más que en 2026

El Ministerio de Hacienda ha comunicado hoy a las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla las entregas a cuenta que recibirán del sistema de financiación autonómica en el año 2027.

El conjunto de los territorios recibirá el próximo ejercicio 170.529 millones de euros, un 8,1% más que en 2026, la mayor cifra jamás registrada. Desde el inicio del Gobierno de Pedro Sánchez, las comunidades autónomas han visto mejorados todos los años la financiación que reciben por parte de la Administración central.

Si se añade la liquidación del modelo, el total de recursos ascienden a 185.593 millones, un 9,1% más en comparación con 2026. Una transferencia histórica que se incrementaría aún más si se aprobara el nuevo modelo de financiación.

En el caso de Extremadura, sus entregas a cuenta aumentarán hasta los 4.819 millones, un 7,8% más que en 2026. Si se suma a esta cifra la previsión de liquidación de 2025, la financiación total se eleva hasta los 5.094 millones. Es decir, un 9,7% superior en comparación con el anterior ejercicio. Nunca el Gobierno extremeño había contado con tantos recursos.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha destacado que estas entregas a cuenta demuestran “el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas” y ha recordado que este volumen de recursos históricos debe servir para reforzar sus servicios públicos y el Estado de bienestar.

Además, Arcadi España apunta que el incremento de los recursos es consecuencia de la buena política económica del Gobierno, que ha permitido reducir el desempleo por debajo del 10% por primera vez en 18 años y liderar el crecimiento de las grandes economías de la UE.

Las entregas a cuenta podrían ser aún mayores el próximo año, ya que el Gobierno ha propuesto un nuevo sistema de financiación autonómica y una reformulación del Fondo de Compensación Interterritorial que, según los datos estimados para 2027, supondrá 216 millones adicionales para Extremadura. Asimismo, se encuentra en tramitación parlamentaria una condonación histórica de la deuda autonómica, que para Extremadura asciende a 1.718 millones.

Nuevamente, el ministro de Hacienda ha tendido la mano a todas las Comunidades Autónomas para sacar adelante la reforma del modelo de financiación y ha lamentado que las gobernadas por el Partido Popular se hayan negado a negociar hasta ahora.