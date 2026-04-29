La secretaria general de Empleo, María José Nevado, ha destacado este martes que Extremadura lidera la bajada de paro en el último año y es la segunda donde más crece el empleo, por lo que la tasa de desempleo al 13,25 por ciento y Extremadura gana 21.400 ocupados.

A cierre del primer trimestre de 2026, Extremadura cuenta con 430.800 ocupados, lo que supone que el empleo ha crecido en nuestra región en 21.400 ocupados interanuales, marcando el mejor registro histórico para un arranque de año desde el 2002.

Por su parte, la tasa de empleo aumenta 2,3 puntos interanuales hasta el 47,3 por ciento, si bien en términos trimestrales se produce una pequeña disminución.

Nevado ha explicado que se han ganado 59 trabajadores al día en los doce últimos meses, una cifra que se acelera respecto a trimestres anteriores, datos que ponen de manifiesto "una fuerte convergencia con España en términos de empleo", ya que la tasa de crecimiento en la región ha sido del 5,23 por ciento mientras que, a nivel nacional, esta se sitúa en el 2,4 por ciento, "por lo que la tasa regional duplica la media española".

Extremadura es la segunda Comunidad Autónoma donde más ha aumentado en términos interanuales el número de ocupados y, según la secretaria general, "se trata de un dato muy positivo y no son solo números detrás hay personas que han encontrado trabajo".

Desde el punto de vista de los sectores económicos, todos han contribuido en la generación de empleo en los últimos doce meses, con especial incidencia de servicios y agricultura.

El número de asalariados con un contrato indefinido sube en 10.200 en el último año, frente a 2.800 temporales, mejorando la calidad del empleo creado, ha detallado Nevado, que ha añadido que en el primer trimestre se registran 20.600 menores de 25 años trabajando, 2.500 más que hace un año, con un crecimiento del 13,8 por ciento en tan solo un año.

El sector privado se ha comportado de manera positiva, creando empleo en el último año, mientras que el número de autónomos crece en 8.400 en los últimos 12 meses, "un colectivo que está en el centro de nuestras políticas".

TASA DE PARO

La tasa de paro baja al 13,25 por ciento en el primer trimestre de 2026, incluso en un periodo en el que tradicionalmente el desempleo tiende a aumentar, ha marcado mínimos desde la crisis financiera de 2008.

Se produce bajada en la tasa de paro de los menores de 25, que en el último año ha pasado del 41 por ciento al 27,7 por ciento debido, en gran parte, a la mejora que se produce en el empleo de este rango de edad.

En este sentido, María José Nevado ha afirmado que "nos alegra ver que aunque aún queda trabajo por delante, nuestros jóvenes tienen oportunidades laborales en la región".

La tasa de desempleo de las mujeres ha caído al 15,8 por ciento en la región, 1,8 puntos menos que hace un año. Además, el paro ha bajado casi un 20 por ciento en solo un año, con 15.700 personas que han salido del desempleo. Y también en términos trimestrales se mantiene la tendencia a la baja, con una disminución adicional de 1.800 personas desempleadas.

Desde el punto de vista de los sectores económicos, resalta la bajada que se ha producido entre aquellas personas que buscaban hace un año empleo con una caída de los parados en este sentido en 10.000 desempleados.

Con respecto a la media nacional, Extremadura lidera interanualmente la bajada de paro con una disminución casi 7 veces mayor que la que se registra a nivel nacional.

ACTIVOS

La población activa aumenta respecto al mismo trimestre año anterior en 5.700, destacando la entrada de nuevas personas al mercado laboral regional.

La tasa de tasa de activad, es decir las personas que participan en el mercado de trabajo, en Extremadura se sitúa en 54,5 por ciento, creciendo en 0,5 puntos en términos interanuales.

Nevado ha concretado que "el crecimiento del empleo es equilibrado y llega a todos los sectores. Crece el número de trabajadores en 21.400 y lo hace mejorando la calidad del empleo, con un aumento significativo de los contratos indefinidos" y ha añadido que "el número de parados baja un 20 por ciento en un año, liderando el descenso nacional".