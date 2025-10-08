Extremadura invertirá 2,8 millones de euros en mejorar la seguridad viaria en 16 carreteras de la región

El Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación de las obras de mejora de la seguridad viaria en 16 tramos de carreteras de la red autonómica, por un importe global de 2.861.474 euros.

Estos trabajos se llevarán a cabo de acuerdo con los estudios de Diagnóstico de Seguridad Vial disponibles en relación con los sistemas de protección para motoristas, informes TCA, informes sobre accidentes mortales y análisis de tramos con alta incidencia en atropellos de animales.

El contrato está dividido en tres lotes. Así, el lote 1 contempla actuaciones en las carreteras EX-203, EX-205, EX-208, EX-370, EX-118 y EX.386, con obras que se desarrollarán durante cuatro meses.

Mientras, el lote 2 incluye la actuación en las carreteras EX,103 y EX-112, que se desarrollará en tres meses, y las obras en la EX-104, EX-105, EX-209, EX-300, EX-320, EX-322, EX-345 y EX-363 conforman el lote 3, que se ejecutará durante cuatro meses.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha informado de que, de las 16 carreteras sobre las que se va a actuar, las que más accidentes registran con motoristas son la EX-208, la EX-370, la EX-103, la EX-112, la EX-300 y la EX-322.

En lo que va de año, se han registrado 23 accidentes con motoristas implicados en Extremadura y, como consecuencia de ellos, 28 personas han resultado heridas, aunque no se ha producido ninguna víctima mortal.

En cuanto a las actuaciones, Manzano ha informado de que se van a colocar señales para alertar a los animales de la existencia de una carretera y evitar así que crucen y provoquen atropellos o colisiones, además de tratar el pavimento en las zonas con curva para aumentar la adherencia y evitar la pérdida de control del vehículo.

También se van a reforzar las barreras de seguridad para proteger a los motoristas en las curvas y se van a colocar en la vía señales horizontales para alertar a los conductores de zonas de peligro o zonas que requieren de especial atención.