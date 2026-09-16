Extremadura gestiona 2.045 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos durante el año 2025

Fundación Ecolec, organización sin ánimo de lucro orientada al reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), ha gestionado en Extremadura 2.045 toneladas de estos residuos durante 2025, lo que supone una recogida por habitante de 9,81 kilos.

Para el director general de Fundación Ecolec, Luis Moreno, este resultado es el "mejor indicador" de la "respuesta responsable" de la ciudadanía extremeña, que ha asumido el reciclaje de dispositivos electrónicos como un hábito "clave" para proteger el entorno natural.

Según Naciones Unidas, la generación de desechos electrónicos en el mundo aumenta cinco veces más rápido que su reciclaje. En 2022 se batió un récord de 62 millones de toneladas de RAEE, cifra que llenarían 1,55 millones de camiones de 40 toneladas, según el informe The Global E-Waste Monitor 2024. La generación de estos residuos crece cada año 2,6 millones de toneladas, por lo que en 2030 la generación total será de hasta 82 millones de toneladas.