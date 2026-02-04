Extremadura se estrena en la feria Barcelona Wine Week con la participación de 12 bodegas

Extremadura participa por primera vez en la feria Barcelona Wine Week (BWW), el principal salón internacional dedicado al vino español de calidad, que celebra su sexta edición del 2 al 4 de febrero en el recinto Montjuïc de Fira Barcelona.

La presencia regional se desarrolla través de un espacio agrupado, impulsado por la Junta de Extremadura a través de Extremadura Avante, con la participación de 12 bodegas extremeñas del sector vitivinícola.

Barcelona Wine Week se ha consolidado en apenas seis ediciones como la plataforma "de referencia" para la promoción del vino español en los mercados internacionales.

En esta edición la feria reúne a más de 1.200 bodegas procedentes de 81 denominaciones de origen de toda España, ocupando por segundo año consecutivo dos pabellones, y con una destacada afluencia de público profesional nacional e internacional.

La participación extremeña se concentra en el pabellón 8, donde Extremadura Avante dispone de un espacio expositivo agrupado de 84 metros cuadrados.

De ellos, 28 m2 corresponden a cuatro bodegas bajo el paraguas de la D.O. Ribera del Guadiana y 56 m2 a ocho bodegas amparadas por la Indicación Geográfica Protegida Vino de la Tierra de Extremadura.

Esta presencia supone un "hito" para el sector vitivinícola regional, ya que hasta ahora Extremadura no había estado representada de forma agrupada en este certamen, en el que participan todas las denominaciones de origen e IGP del país.

El director general de Extremadura Avante, Miguel Ángel Mendiano, ha visitado durante la jornada de este martes a las empresas extremeñas expositoras, con el objetivo de conocer de primera mano su experiencia en la feria, mostrar el respaldo institucional al sector y reforzar el acompañamiento a las bodegas en su estrategia de consolidación y apertura de nuevos mercados internacionales.

"La importancia de que Extremadura esté presente en los principales foros profesionales del sector para avanzar en valor añadido, diversificación de mercados y visibilidad de marca, es fundamental. El sector vitivinícola extremeño tiene un alto potencial de crecimiento en los mercados exteriores y por ello Barcelona Wine Week es el escaparate idóneo para posicionar nuestros vinos ante compradores internacionales de primer nivel", ha señalado la Junta en nota de prensa.