Extremadura duplica su despliegue de apoyo a la extinción del incendio de Ávila y Madrid

La Junta de Extremadura ha incrementado su apoyo a las tareas de extinción del incendio forestal de Ávila y Madrid que ha motivado la declaración de la emergencia de interés nacional por segunda vez en España y primera debido a este tipo de suceso.

Cabe recordar que la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias desplazó el pasado viernes a Ávila dos unidades de bomberos forestales terrestres, un técnico de extinción (coordinador de zona), un agente del Medio Natural, dos aviones anfibios y un equipo de maquinaria pesada compuesto por una góndola, un buldócer y un vehículo auxiliar de apoyo.

La dirección de la emergencia encomendó al operativo del Plan de prevención y extinción de incendios forestales de Extremadura (Infoex) la tarea de proteger poblaciones.

Ese primer equipo trabajó en la zona los pasados viernes y sábado, y el domingo fue relevado por otro con la misma composición, que colaboró en las tareas de extinción tanto este pasado domingo como este lunes, según señala la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Ante la situación generada, en la jornada de este lunes han viajado también a Ávila dos nuevos equipos, lo que permitirá que uno empiece su turno cuando el otro lo termine, de modo que "habrá personal y medios de la Junta de Extremadura las 24 horas combatiendo el que ya es el mayor incendio forestal en la historia de España", señala.

Además de esta ayuda, el Plan Infoex envió el pasado sábado un helicóptero a otro incendio en Ávila, en concreto en el término municipal de Navatalgordo.

Según señala, desde el pasado 1 de junio, día en el que comenzó la época de peligro alto en la comunidad autónoma, la Junta de Extremadura ha enviado medios humanos y materiales a colaborar en la extinción de incendios forestales en Huelva; Ciudad Real y Toledo, además de la que está ahora en Ávila.

En este contexto, hay que recordar que la Junta de Extremadura firmó el año pasado convenios de colaboración con Castilla y León y Castilla-La Mancha, acuerdos que eliminan burocracia y agilizan la intervención de los equipos de extinción en una franja de 5 kilómetros en torno a los límites autonómicos, y aunque fuera de esta zona, la ayuda se presta igualmente, previa solicitud.