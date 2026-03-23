Extremadura contempla la creación de 280 nuevas empresas en los dos primeros meses de 2026

Extremadura registró en los dos primeros meses de este año un total de 280 nuevas empresas, un 6 por ciento más que en el mismo período de 2025, frente a una subida media nacional de 23 por ciento, según el Estudio sobre Demografía empresarial realizado por INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).

Por provincias, en Cáceres se constituyeron en enero y febrero 93 nuevas empresas y 187 en Badajoz.

En cuanto al capital invertido, se redujo un 3,3 por ciento en los dos primeros meses, pasando de los 13,3 millones de euros de 2025 a los 12,8 millones de este años.

Según ese informe, en el mes de febrero se han contabilizado 160 creaciones en la comunidad extremeña, un avance del 29 por ciento frente a la mejora del 37 por ciento general, y la inversión es de 6,5 millones de millones de euros, ligeramente superior a la de 2025 (0,4%).

Comercio y Construcción y actividades inmobiliarias son los dos sectores con más actividad constitutiva en Extremadura, con 59 y 46 creaciones respectivamente.