Extremadura concentra el 2,3% del total del empleo científico a nivel nacional

Extremadura concentra el 2,3 por ciento de los profesionales de las ciencias de toda España, según el informe 'Mercado de trabajo en la ocupación de científico' elaborado por Randstad Research.

El informe, publicado este martes, indica que la ocupación de científicos se concentra principalmente en cuatro comunidades autónomas, que en conjunto representan el 60,4% de los afiliados. Así, Cataluña lidera con el 23,3%, seguida de Madrid con el 14,7%, Andalucía con el 12,5% y Comunidad Valenciana con el 9,8%.

En el sector de profesionales de las ciencias, Cataluña encabeza con el 21,6% del total de empleados en esta profesión, seguida de Madrid con el 19,8% y Andalucía con el 14,2%. En este apartado, Baleares concentra el 1,7%.

Por otro lado, en técnicos de apoyo de las ciencias, la comunidad catalana copa el 24,2% del total de empleados nacionales, por delante de Madrid con el 12%, Andalucía con el 11,7% y Comunidad Valenciana con el 9,8%.

A nivel nacional, el informe destaca que en el tercer trimestre de 2025 el empleo científico en España registró un nuevo crecimiento del 3,9%, hasta llegar a los 414.000 trabajadores, y alcanzó máximos históricos.