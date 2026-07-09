Extremadura es la comunidad con menos solicitudes de enfermeras para trabajar en el extranjero, según el CGE

Extremadura se sitúa como la comunidad autónoma con menos solicitudes de enfermeras para trabajar en el extranjero, con un total de cinco, según datos hechos públicos este miércoles por el Consejo General de Enfermería (CGE).

Así, según ha criticado el CGE, la fuga de enfermeras "continúa aumentando un año más", hasta un 20 por ciento en el 2025 en el conjunto del país, y ha pedido al Ministerio de Sanidad y a las consejerías autonómicas que se sienten a trabajar en este tema de manera inmediata porque este es un "momento crítico" para el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Los datos de 2025 reflejan que 1.356 enfermeras y enfermeros pidieron el certificado de buena conducta (documento que solicitan desde los países extranjeros para poder trabajar allí), lo que supone casi un 20 por ciento más que las 1.134 peticiones que se registraron en 2024.