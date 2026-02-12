Extremadura, la comunidad con más Aulas del Futuro de España, con 186 operativas

Extremadura es la comunidad autónoma que más Aulas del Futuro operativas tiene de toda España con 186 y, además, tiene el liderazgo nacional en calidad certificada con 59 sellos del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado (INTEF), el 25% de los de todo el país.

Así lo ha destacado la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional en funciones, María Mercedes Vaquera, durante una visitado el IESO 'Matías Ramón Martínez', de Burguillos del Cerro, donde se encuentra el Aula MAGIC y donde se puso en marcha el primer Aula del Futuro de un instituto de Extremadura.

Esta aula, que se convirtió en referente autonómico, ha acogido este miércoles una jornada formativa con unos 60 coordinadores de Aulas del Futuro de centros educativos de la provincia de Badajoz.

La consejera ha animado a los coordinadores a seguir potenciando las aulas tecnológicas en los centros educativos y se ha comprometido a seguir manteniendo los fondos para su dotación "para que no falten tantas cosas importantes y tantos proyectos como estáis llevando a cabo".

"Ningún alumno ni docente se puede quedar atrás por estar en zonas rurales, tenemos que tener todas las mismas condiciones, las mismas oportunidades y esto es un ejemplo”, ha destacado la consejera.

Vaquera ha agradecido a los docentes su implicación en el proceso educativo, su esfuerzo diario y su interés en aplicar nuevas metodologías y la innovación educativa en las aulas.

El IESO de Burguillos es uno de los centros más innovadores de Extremadura, lo que les ha llevado a ganar un gran número de premios educativos, entre ellos, seis premios 'Joaquín Sama', a la innovación educativa.