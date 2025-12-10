Extremadura es la Comunidad Autónoma donde el aseguramiento sanitario privado más subió, un 296 por ciento

El aseguramiento sanitario privado se ha duplicado en España, con 2020, año de la pandemia, como punto de inflexión, ya que del 17,2% de asegurados de 2018 se ha pasado al 32,6, un aumento que ha sido especialmente significativo en Extremadura (296,4 %), Ceuta (270,8 %), Cantabria (247,8 %) y la Comunidad Valenciana (234,8 %).

Son algunos de los datos del 'Informe 2025 sobre la evaluación de la sanidad privada en el sistema sanitario de España (SNS)' que este martes ha presentado al Consejo de Ministros la responsable de Sanidad, Mónica García.

Este recoge que los hospitales de gestión privada en el Sistema Nacional de Salud (SNS) se han disparado un 36,8 % en la última década y ya suponen el 30,7 % de toda la red, diez años en los que el que el gasto público en este tipo de centros se ha incrementado más de un 84 % hasta los 4.800 millones de euros.

Pese a que este aumento del gasto ha sido el mayor de todo el sistema hospitalario de los últimos diez años, la sanidad pública asume la práctica totalidad de los tratamientos más costosos, mientras que la privada hace una atención más selectiva y se queda los casos menos complicados.

Su conclusión es que la colaboración con entidades privadas ha pasado de ser "un recurso excepcional" para convertirse "en una práctica estructural, lo que implica desviar una parte creciente del presupuesto público a empresas cuya lógica responde al beneficio, no al interés general”.