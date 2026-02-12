Extremadura cerró 2025 con casi 2.000 apartamentos turísticos

Extremadura ha cerrado el año 2025 con casi 2.000 apartamentos turísticos, una cifra que refleja el "peso creciente" de este tipo de alojamiento en la economía local, el empleo y la actividad turística, tanto en entornos urbanos como rurales.

La provincia de Cáceres ha contabilizado al cierre de 2025 un total de 619 registros y 1.214 unidades de alojamiento, lo que configura una "red amplia y diversificada que tiene impacto directo en la economía provincial".

En Cáceres capital, con 249 registros y 454 unidades, el apartamento turístico se ha integrado como una "pieza clave" del turismo cultural y patrimonial y contribuye a la rehabilitación del casco histórico, al mantenimiento del comercio local y a la generación de empleo indirecto en servicios como limpieza, mantenimiento, restauración y actividades turísticas.

Asimismo, en Plasencia se cuenta con 61 registros y 115 unidades y en Trujillo con 48 registros y 92 unidades. Por comarcas, destaca La Vera, que suma 83 registros y 144 unidades de alojamiento y se consolida como uno de los principales polos del apartamento turístico rural en Extremadura.

Por lo que respecta a la provincia de Badajoz, el sector ha alcanzado los 323 registros y 776 unidades de alojamiento, con una mayor capacidad media por establecimiento, lo que refuerza su papel en destinos urbanos y de eventos.

Mérida, con 106 registros y 335 unidades, se consolida como uno de los principales núcleos del apartamento turístico en la región, lo que da soporte a una intensa actividad cultural, institucional y de eventos, con un "efecto directo" en el empleo y en sectores vinculados al turismo.

En Badajoz capital, que cuenta con 43 registros y 97 unidades, y en Zafra, con 27 registros, el apartamento turístico se ha convertido en una alternativa complementaria al alojamiento tradicional y amplía la capacidad de acogida y diversifica la oferta turística.

La Asociación de Apartamentos Turísticos de Extremadura (Aptuex) ha informado en nota de prensa que un registro corresponde a una licencia administrativa, mientras que las unidades de alojamiento hacen referencia al número real de apartamentos vinculados a cada licencia, por lo que un mismo registro puede agrupar más de un apartamento.