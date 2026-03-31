Una exposición sobre los asesinatos de los abogados de Atocha puede visitarse en El Hospital Centro Vivo de Badajoz

El Hospital Centro Vivo de la Diputación de Badajoz será sede a partir de este miércoles, 1 de abril, de una exposición de la Fundación Cultura y Estudios de CCOO de Extremadura sobre los asesinatos de los abogados de Atocha.

La muestra estará abierta al público hasta el día 9 de abril y se trata de una exposición itinerante, con una serie de paneles informativos, y un "fuerte significado" de pedagogía social y de recuerdo y reconocimiento histórico.

Esta iniciativa se ha organizado coincidiendo con la cercanía del 50º aniversario del atentado, "pero no se plantea sólo como una fecha, sino como el recordatorio del coste de nuestras libertades y la representación del sacrificio fundacional de nuestra democracia actual", según expone CCOO Extremadura en nota de prensa.

Así, han señalado las mismas fuentes, la muestra "justifica la necesidad en la reparación moral de las víctimas" y "en la garantía de que no se vuelva a repetir algo así", objetivos centrales de la Ley de Memoria Democrática y de las leyes de memoria histórica.

También ha tildado de "fundamental en estos momentos", en los que se está produciendo "un auge de los discursos revisionistas y antidemocráticos de la ultraderecha", que se haga una labor pedagógica "profunda" para que "nunca no se olvide la historia real y el sacrificio que la población española tuvo que hacer para recuperar la democracia y las libertades en nuestro país".

El Hospital Centro Vivo es una sede social y cultural emblemática de la Diputación de Badajoz, con acceso totalmente gratuito y que acoge esta exposición dentro del compromiso del Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la institución provincial.