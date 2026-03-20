El evento final del proyecto europeo SmartGYsum de celebra en la Universidad de Extremadura en Badajoz

La Universidad de Extremadura (UEx) en Badajoz es sede durante los días 19 y 20 de marzo del evento final del proyecto europeo SmartGYsum - Smart and Green Energy Systems and Business Models, una iniciativa financiada por la Unión Europea a través del programa Horizon 2020 dentro de las acciones Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks.

El proyecto SmartGYsum, liderado por la UEx, reúne a un consorcio internacional formado por 14 instituciones (universidades, centros de investigación y empresas) de 11 países.

El consorcio ha desarrollado sistemas y modelos de negocio de energía verde e inteligente mediante la capacitación de profesionales que forman redes inteligentes colaborativas (CSG).

Con una financiación cercana a los 4 millones de euros, ha formado a 15 investigadores durante 36 meses en el ámbito de redes eléctricas inteligentes, electrónica de potencia y sostenibilidad.

El acto de bienvenida ha estado presidido por el rector de la UEx, Pedro M. Fernández Salguero, acompañado del secretario general de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Junta de Extremadura, Javier de Francisco Morcillo, y el profesor de la Universidad de Extremadura y director del proyecto Enrique Romero Cadaval.

Los representantes institucionales han reconocido el "esfuerzo y trabajo" llevado a cabo por todo el equipo de investigadores y han coincidido en subrayar que esta iniciativa de energía verde y sostenible "no acaba aquí, sino que constituye un primer paso hacia colaboraciones futuras".

En este sentido, el rector ha subrayado la importancia de desarrollar iniciativas futuras en este ámbito para generar conocimiento y, sobre todo, transferir nuevos modelos de energía sostenible a las empresas y el mercado.

El valor formativo del proyecto también lo ha destacado el rector porque "gracias a este proyecto 15 estudiantes predoctorales han podido desarrollar su tesis doctoral y, en la actualidad, es muy importante promover entre los jóvenes la carrera investigadora en las universidades".

Por su parte, el secretario general de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Junta de Extremadura ha valorado la sinergia de SmartGYsum con las acciones de la Junta de Extremadura en energía, una política prioritaria en los próximos años en Extremadura, que es, además, líder en España en producción de energía renovable.

Asimismo, Morcillo ha reafirmado el compromiso de la Junta de Extremadura con la investigación en este campo en la Universidad y ha destacado la reciente creación del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE) en Cáceres.

El coordinador del proyecto, Enrique Romero, ha resaltado el hito de liderar este proyecto europeo integrado en las acciones Sklodowska-Curie, una de las convocatorias europeas más difíciles y competitivas, ha informado la UEx en nota de prensa.

Además, SmartGYsum ha permitido integrar investigación avanzada, formación internacional y colaboración industrial para contribuir al desarrollo de una economía energética más verde y competitiva en Europa, ha apuntado el investigador de la UEx.

El proyecto surge de la idea de integrar energía verde e inteligente y de que se tiene que entrenar a los investigadores en una doble vertiente, fabricar energía disponible para la transición energética y desarrollar modelos de negocio que se implementen en el mercado.

"Nuestro objetivo, tras finalizar este proyecto, es continuar nuestra colaboración y formar una red europea para avanzar en este trabajo", ha explicado Romero.

SmartGYsum ha desarrollado investigaciones en áreas clave como microrredes eléctricas, almacenamiento energético, gestión inteligente de la energía en edificios, movilidad eléctrica o nuevos modelos económicos para la transición energética.

Una de las tecnologías clave, son las comunidades energéticas que puedan funcionar en modo aislado con almacenamiento de energía, "de manera que si hay un apagón general puedan seguir funcionando, y para lo que se necesitan herramientas de inteligencia artificial que gestionen estas comunidades", ha declarado el coordinador del proyecto.

Asimismo, la UEx ha sido líder del proyecto relativo a tecnología de redes eléctricas virtuales que asocian recursos sin necesidad de localización física.

PROGRAMA EN BADAJOZ

Durante los dos días del encuentro en los Institutos Universitarios de Investigación en Badajoz se presentan los principales resultados científicos y tecnológicos desarrollados en el marco del proyecto, así como las conclusiones sobre nuevos modelos de negocio y soluciones tecnológicas que faciliten la integración de energías renovables en el sistema eléctrico europeo.

El programa del evento incluye una serie de paneles con presentaciones de resultados, una mesa redonda sobre el presente y futuro de las microrredes y comunidades energéticas, así como visitas técnicas a laboratorios y a una planta fotovoltaica en la provincia de Cáceres, reforzando el vínculo entre investigación y aplicación real en el territorio.

El proyecto europeo SmartGYsum ha propiciado hasta ahora más de 60 publicaciones científicas sobre REES, redes inteligentes, comportamiento y sistemas; 21 artículos en revistas revisadas por pares; 46 contribuciones a congresos y 5 capítulos de libros.

Se han formado 19 investigadores en investigación energética multidisciplinar y aplicada que se han beneficiado de la Plataforma SOOC lanzada para formación abierta en línea y difusión del conocimiento en línea con el resultado de solidez de colaboración entre los sectores académico e industrial.

INSTITUCIONES BENEFICIARIAS DE SMARTGYSUM

El consorcio cuenta con 15 socios procedentes de la industria y el sector empresarial y está integrado por universidades, centros de investigación y empresas de Alemania, Dinamarca, España, Estonia, Francia, Italia, Portugal y Ucrania.

Entre ellos se encuentra la Universidad de Extremadura (España); Smart Energy Products and Services (España); Aalborg University (Dinamarca); Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Alemania); Tallinn University of Technology (Estonia) y Università degli Studi di Salerno (Italia).

Además del CY Cergy Paris Université (Francia); Politechnika Gdanska (Polonia); Politechnika Warszawska (Polonia); Chernihiv National Technological University (Ucrania); Siemens Industry Software SAS France (Francia); Karlsruhe Institute of Technology (KIT) (Alemania), Università Commerciale Luigi Bocconi (Italia) y Universidade Nova de Lisboa (Portugal).