Este jueves finaliza el plazo para solicitar el voto por correo

Este jueves, 11 de diciembre, finaliza el plazo para solicitar el voto por correo para las elecciones autonómicas a la Asamblea de Extremadura que se celebrarán el 21 de diciembre de 2025.

Los electores que decidan votar por correo pueden solicitar hasta el día 11 de diciembre de 2025 (inclusive) el Certificado de su inscripción en el Censo Electoral de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

La obtención de este certificado es requisito imprescindible para poder emitir el voto por correspondencia y puede solicitarse, por vía telemática a través de la web de Correos o presencialmente en cualquier oficina de la entidad de toda España.

Los electores pueden solicitar su voto a través de la web de Correos sin tener que acudir en persona a una oficina postal. En este modelo de solicitud, que evita desplazamientos, el interesado debe acreditar su identidad mediante autenticación y firma electrónica, aceptándose como sistemas de identificación válidos los certificados de persona física reconocidos por el Ministerio de Industria en su lista de prestadores cualificados de servicios electrónicos de confianza o el DNI electrónico (DNI-e).

La solicitud de voto por correo puede realizarse en todas las oficinas de Correos de España. Esta petición debe ser realizada personalmente por cada elector, salvo en caso de enfermedad o discapacidad -acreditada mediante certificación médica oficial- que le impida la formulación personal de dicha petición.

En este caso, puede ser presentada en nombre del elector por otra persona autorizada notarialmente o consularmente. En el momento de formular la solicitud, los interesados deben acreditar su identidad presentando ante el empleado de la oficina postal el DNI, pasaporte o carnet de conducir originales.

Con el objetivo de agilizar los trámites y evitar esperas, la compañía ofrece la opción de cita previa para la solicitud del voto en oficinas, a través de la app, la web de Correos o la Oficina Virtual.

El plazo de depósito del voto por correo finalizará el 17 de diciembre de 2025.