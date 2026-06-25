Estabilizados y desactivados los niveles 1 de peligrosidad en dos incendios forestales en Campo Pino y Castilblanco

Hoy ya sin alertas activas en Extremadura, dejamos atrás la primera ola de calor del verano. En este sentido y sobre incendios forestales, reseñarles que ayer el INFOEX tuvo que actuar en dos incendios que llegaron a activar el nivel 1 de peligrosidad, ya desactivado en ambos casos:

Por un lado, en uno declarado en la Urbanización Campo Pino en término municipal de Badajoz, ya estabilizado, con evolución favorable, y sin frentes activos que lo hagan avanzar.

Por otra parte, y en la misma situación de control, el INFOEX actuó en un incendio en Castilblanco.