La escultura 'Las tres burbujas del origen’ en Almendralejo homenajea a los pioneros del cava extremeño

La localidad pacense de Almendralejo ha inaugurado este miércoles una escultura dedicada a los pioneros del cava en Extremadura, Pablo Juárez, Aniceto Mesías y Marcelino Díaz, ubicada en la rotonda de la carretera de Badajoz bajo el nombre ‘Las tres burbujas del origen’.

La obra está compuesta por tres esferas ascendentes de bronce fundido que simbolizan tanto las burbujas del cava como a los tres impulsores de esta actividad vitivinícola en la ciudad.

Cada esfera incorpora las iniciales de uno de los homenajeados y se asienta sobre un pedestal con una placa conmemorativa que recuerda el año 1983, fecha del inicio de la elaboración de cava en Almendralejo.

El acto de inauguración ha contado con la participación del alcalde de Almendralejo, José María Ramírez; la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto; el pionero del cava Marcelino Díaz; familiares de los homenajeados y representantes del sector

vitivinícola.

Durante su intervención, el alcalde ha destacado “el reconocimiento de la ciudad a las personas que con su visión, su valentía y su capacidad convirtieron lo que parecía un sueño imposible en una realidad ya consolidada".

Ramírez ha recordado además el peso que tiene actualmente este sector en la localidad, con unas 1.700 hectáreas de viñedo amparadas por la denominación de origen y cinco bodegas elaboradoras de cava.

La instalación de la escultura responde a una moción presentada por el Partido Popular y aprobada por unanimidad por todos los grupos municipales.

Por su parte, Marcelino Díaz ha declarado que cuando, junto a Pablo y Aniceto, decidieron elaborar los primeros cavas, confirieron a Almendralejo “un talante y un renombre internacional.

Díaz ha subrayado que el cava es “una bebida excepcional mundialmente reconocida” y que “una ciudad como Almendralejo no puede vivir de espaldas a la cultura del vino”, por lo que desea que las tres esferas representadas en el monumento se conviertan en el

elemento dinamizador de la cultura del vino y del cava de nuestra ciudad”.

Raquel del Puerto, por su parte, ha calificado la escultura como un desafío al olvido, un impulso al recuerdo y un brindis a la memoria de quienes hicieron posible el nacimiento de la industria del cava en Extremadura.

Ha resaltado el legado de los tres homenajeados porque este producto es ya una muestra más de la identidad de la ciudad, de su presente y de su futuro.

La actuación se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística de Tierra de Barros, una estrategia orientada a impulsar el potencial turístico, gastronómico e industrial de la comarca.

"Gracias a Pablo, Aniceto y Marcelino, Almendralejo hoy es ciudad del cava. Es algo que nos diferencia, nos identifica y nos hace sentirnos orgullosos de lo que somos", ha concluido.