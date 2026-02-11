La Escuela de Ingenierías Industriales de la UEx renueva la acreditación institucional del Consejo de Universidades

La Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Extremadura ha renovado con éxito la acreditación institucional que otorga el Consejo de Universidades, que toma como base los informes de evaluación elaborados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca).

Esta renovación llega seis años después de la primera concesión, y tendrá vigencia hasta el 21 de enero de 2032. Se trata de un reconocimiento que avala de nuevo el sistema de aseguramiento de calidad de la Escuela de Ingenierías Industriales según el programa AUDIT de la Aneca y, además, certifica la calidad de todas las titulaciones oficiales que imparte.

La acreditación del Consejo de Universidades es una garantía de que el centro cumple con los estándares establecidos a nivel nacional. "Es muy positivo porque el trabajo que se viene realizando por todos los miembros del centro ha sido compensado de esta forma. Cumplimos y los evaluadores han destacado muchas fortalezas", declara el director de la Escuela de Ingenierías Industriales, José Sánchez González.

El responsable del Sistema de Garantía de Calidad del centro, Diego Francisco Yáñez Murillo, señala que el proceso ha llevado acarreado mucho trabajo porque "somos un centro muy grande con cuatro grados, un doble grado y seis títulos de máster. Somos un centro, según ha valorado Aneca, muy dinámico con extinción e implantación de títulos asidua".

La Aneca ha resaltado el Plan de Orientación Integral del centro, el Programa "On boarding", como una gran fortaleza. A través de él, se acompaña a las personas desde etapas preuniversitarias, como la enseñanza secundaria y la formación profesional, para atraer estudiantes, indica la UEx en una nota de prensa.

Este acompañamiento continúa durante su estancia universitaria y, más aún, después de la titulación. De esta forma, asegura, el Programa de Orientación Integral ha permitido aumentar el número de estudiantes en los másteres un 200" en los últimos 5 años, así como se ha experimentado un crecimiento en estudiantes de nuevo ingreso en los grados gracias a estas medidas.

Otra de las grandes fortalezas que ha resaltado la Aneca es el grado de satisfacción con la calidad de la formación que se imparte en el centro, tanto de las personas egresadas como de las personas empleadoras.

Asimismo, el informe no ha detectado "ninguna debilidad o no conformidad" en los títulos y tampoco en el sistema de aseguramiento interno de la calidad del centro, que son los dos aspectos que evalúa. No ha sido necesaria ninguna recomendación, "lo cual no significa que no tengamos nosotros como centro una opción propia por la mejora continua. Si hasta ahora estamos bien, debemos seguir esforzándonos por esa mejora continua", indica Diego Yáñez.

Esta calidad del centro también se ve reflejada año tras año en los rankings internacionales. Por ejemplo, en el Ranking Shanghái el área de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (Electrical & Electronic Engineering) presenta un lugar distinguido a nivel mundial, ubicándose en la horquilla 101-150, y ocupa el primer puesto a nivel nacional.

El director José Sánchez ha declarado que "esta posición del ranking se debe a los profesores, al PTGAS, a los estudiantes y las empresas con las que tenemos relación, los mismos que han hecho que la evaluación de la Aneca sea tan positiva. Todo está relacionado".

Actualmente, la Universidad de Extremadura cuenta con 17 centros acreditados institucionalmente (16 propios y 1 adscrito). Cinco de ellos renovaron su acreditación institucional en 2024, dos en 2025, e Ingenierías Industriales es el segundo de 2026, es decir, el noveno. El conjunto de acreditaciones institucionales supone para el estudiantado una garantía del cumplimento de los estándares establecidos en el ámbito nacional. Este reconocimiento público muestra a la sociedad que puede confiar en la Universidad de Extremadura.