POLÍTICA

El PP enfría el pacto con Vox en Extremadura, da por perdida la investidura del 3 de marzo y retomará tras el 15M en Castilla y León

El PP nacional se resigna a una negociación con los de Abascal a largo plazo, con fecha límite del 3 de mayo que evite una repetición electoral en Extremadura.

Redacción

Extremadura |

Sede nacional del PP en Génova
Sede nacional del PP en Génova | Agencia EFE

Ante la tensión en las negociaciones en Extremadura, desde el PP nacional se repite un mismo mantra: "PP y Vox están llamados a entenderse". Por ello, en 'Génova' y conscientes de que el calendario electoral, el viernes arranca la campaña en Castilla y León, aleja en este momento cualquier posibilidad de pacto con Vox. Sin embargo, confían en que se abra una "ventana de oportunidad" en primavera, una vez que haya pasado la cita con las urnas del 15 de marzo.

Bajo esta clave María Guardiola irá a la sesión de investidura del próximo 3 de marzo sin el apoyo de Vox, que ya le anticipó hace una semana un "no rotundo", y aunque algunas voces del PP no descartan que los de Abascal quieran forzar una repetición electoral, fuentes de la dirección nacional del partido llaman a la "calma" y la "tranquilidad" porque creen que hasta el 3 de mayo, fecha límite para investir presidente, hay tiempo para explorar un acuerdo.

