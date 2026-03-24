Enfermeras y fisioterapeutas se concentran en Mérida para reclamar a las administraciones su derecho a la conciliación

Enfermeras y fisioterapeutas se han concentrado este lunes, día 23, frente a los servicios centrales del SES en Mérida para reclamar a las administraciones que sean "corresponsables" y garanticen su derecho a conciliar.

Convocados, por Satse, en el marco de su nueva campaña 'Que no dejen tu vida en pausa', han demandado así a las administraciones y empresas que no sigan quebrantando el derecho a la conciliación que tienen enfermeras y fisioterapeutas, colectivos, además, con una presencia mayoritaria de mujeres.

La demanda del sindicato está avalada por los datos aportados por una macro-encuesta que concluye que los problemas para conciliar su vida laboral con la familiar y personal han afectado la salud física y mental de seis de cada 10 enfermeras y fisioterapeutas, y en una misma proporción se han planteado, incluso, abandonar su profesión.

En el marco del Día Nacional de la Conciliación y Corresponsabilidad, el sindicato recalca que el modelo laboral implantado en el sistema sanitario es el resultado de decisiones políticas y de gestión que "priorizan el ahorro y la productividad por encima de las personas", por lo que los problemas de conciliación derivados de esta realidad "no son responsabilidad de los trabajadoras", como según indica desde algunos ámbitos se quiere trasladar a la opinión pública.

"El sistema sanitario no permite conciliar y el problema no es de cada mujer o de cada hombre, porque la conciliación no es un problema privado, sino que es una responsabilidad colectiva y una obligación de los empleadores y las administraciones públicas", apunta en nota de prensa Satse.