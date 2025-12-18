Las enfermedades circulatorias, primera causa de muerte en Extremadura en 2024

En 2024, las enfermedades del sistema circulatorio fueron la primera causa de muerte en Extremadura, con 3.073 defunciones, lo que supone el 26,8 % del total de muertes que hubo en esta comunidad, según la Estadística de defunciones por causa de muerte que ha publicado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Instituto Extremeño de Estadística (IEEX).

Los datos definitivos del INE/IEEX indican que en 2024 se registraron en Extremadura un total de 11.473 defunciones, 112 muertes menos que un año antes: fallecieron 5.915 hombres y 5.558 mujeres.

El año pasado las enfermedades del sistema circulatorio fueron la primera causa de muerte y se cobraron la vida de 3.073 personas, por delante de los tumores (2.896), que aumentan en un 2,2 % y representan 25,2 %; y de las enfermedades del sistema digestivo (643), que crecen un 2,9 %, y de las enfermedades de los sistemas genitourinario y nervioso, con 556 y 545, respectivamente.

Destaca el incremento de un 18,5 % de las defunciones por enfermedades del sistema nervioso. También se producen aumentos en malformaciones congénitas (60 %), deformidades y anomalías cromosómicas (18,5 %) y enfermedades del sistema nervioso y ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, con un aumento del 17,6 %.

Por sexo, las enfermedades del sistema circulatorio fueron la primera causa de muerte entre los hombres (29,6 %), seguidas de los tumores (24,7 %) y de las del sistema respiratorio (14,2 %).

Entre las mujeres, los motivos más frecuentes fueron los tumores (29 %), las enfermedades del sistema circulatorio (20,7 %) y de las del sistema respiratorio (11 %).