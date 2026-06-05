Encuentran muerto en una charca en el campo de golf de Talayuela a un trabajador de 25 años que hacía labores de desbroce

El Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil ha localizado esta tarde muerto en el interior de una charca o lago en el campo de golf de Talayuela (Cáceres) a un varón de 25 años que se encontraba realizando labores de desbroce en el complejo.

Tras recibir la Guardia Civil un aviso sobre la desaparición de dicho varón, varias patrullas se han desplazado al lugar, donde han localizado sus pertenencias en la orilla de una charca o lago, circunstancias que han permitido constatar la posible presencia del desaparecido en el interior de la misma.

Ante los indicios de un posible ahogamiento, se solicitó la intervención del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), cuyos efectivos han realizado labores de búsqueda subacuática, y han localizado y recuperado al hombre del fondo del lago, explica la Guardia Civil.