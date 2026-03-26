Encuentran un lince ibérico muerto en la carretera N-630

Este martes La Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura, ADENEX, recibieron el aviso por parte de un ciudadano del hallazgo de lo que parecía ser un lince ibérico muerto en la cuneta de la carretera N-630 en las proximidades de la localidad de Torremejía, en la provincia de Badajoz.

Miembros de la asociación medioambiental se desplazaron hasta el punto indicado y comprobaron que se trataba de un ejemplar adulto de lince ibérico fallecido junto a la carretera. Aparentemente, no se observaban signos externos de sangrado derivados de un posible atropello, si bien presentaba cierto grado de descomposición que presuponen que la muerte del animal se produjo varios días antes.

Asimismo, no se observaron marcas externas ni collar con dispositivo GPS que permitieran determinar si el animal estaba siendo objeto de seguimiento que pueda facilitar su identificación.

Por último, desde ADENEX se procedió a avisar a los Agentes del Medio Natural de la zona, con el fin de notificar el hallazgo y que se lleven a cabo las investigaciones oportunas.

A la espera de que la Junta de Extremadura disponga de más información y de la realización de la correspondiente necropsia, este podría constituir el primer caso del presente año de muerte de lince ibérico por atropello.